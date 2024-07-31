Медведчук: в Киеве вынашивают планы по устранению Путина

01 августа 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

На Украине хотят уничтожить Путина (на фото) из-за его мирных инициатив по решению конфликта, заявил Медведчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные инициативы президента России Владимира Путина нанесли огромный удар по приверженцам конфликта на Украине, поэтому в стране вынашивают план по уничтожению лидера РФ. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Новость по теме Мирные инициативы по Украине и восстановление диалога: итоги переговоров Путина и Орбана «Мирные инициативы Владимира Путина нанесли партии конфликта сокрушительный удар, поэтому они вынашивают планы его устранения, о чем и ляпнул [руководитель украинской военной разведки Кирилл] Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)», — заявил Медведчук, его слова передает ТАСС. Он добавил, что таким образом глава военной разведки Украины проявил свои болезненные амбиции и ограниченность, подтвердив, что страна при президенте Владимире Зеленском является террористическим государством. Также Виктор Медведчук отметил, что нынешний режим украинского лидера «несет опасность политике мира». Он направил письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу со словами о том, что при его смерти главным выгодополучателем станет Зеленский. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Путина готовилось покушение. В нем принимали участие Украина и представители Запада. В этом же признался и Кирилл Буданов, отметив, что все попытки покушения закончились неудачно, передает «Царьград». *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирные инициативы президента России Владимира Путина нанесли огромный удар по приверженцам конфликта на Украине, поэтому в стране вынашивают план по уничтожению лидера РФ. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Мирные инициативы Владимира Путина нанесли партии конфликта сокрушительный удар, поэтому они вынашивают планы его устранения, о чем и ляпнул [руководитель украинской военной разведки Кирилл] Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)», — заявил Медведчук, его слова передает ТАСС. Он добавил, что таким образом глава военной разведки Украины проявил свои болезненные амбиции и ограниченность, подтвердив, что страна при президенте Владимире Зеленском является террористическим государством. Также Виктор Медведчук отметил, что нынешний режим украинского лидера «несет опасность политике мира». Он направил письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу со словами о том, что при его смерти главным выгодополучателем станет Зеленский. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Путина готовилось покушение. В нем принимали участие Украина и представители Запада. В этом же признался и Кирилл Буданов, отметив, что все попытки покушения закончились неудачно, передает «Царьград». *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов