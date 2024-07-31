Мирные инициативы президента России Владимира Путина нанесли огромный удар по приверженцам конфликта на Украине, поэтому в стране вынашивают план по уничтожению лидера РФ. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Мирные инициативы Владимира Путина нанесли партии конфликта сокрушительный удар, поэтому они вынашивают планы его устранения, о чем и ляпнул [руководитель украинской военной разведки Кирилл] Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)», — заявил Медведчук, его слова передает ТАСС. Он добавил, что таким образом глава военной разведки Украины проявил свои болезненные амбиции и ограниченность, подтвердив, что страна при президенте Владимире Зеленском является террористическим государством.
Также Виктор Медведчук отметил, что нынешний режим украинского лидера «несет опасность политике мира». Он направил письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу со словами о том, что при его смерти главным выгодополучателем станет Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Путина готовилось покушение. В нем принимали участие Украина и представители Запада. В этом же признался и Кирилл Буданов, отметив, что все попытки покушения закончились неудачно, передает «Царьград».
*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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