Под Киевом вторые сутки полыхают склады с горючим ВСУ на аэродроме Борисполь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, огонь, смог , дым
В Киеве второй день горит аэропорт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в Киеве горит аэропорт. Пожар на объекте не могут потушить больше суток. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области», — отметили военкоры в telegram-канале. Там же сообщили, что власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

По словам военкоров, на фото также попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта. Отмечается, что специальная группа принадлежит аэропорту Борисполь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине в Киеве горит аэропорт. Пожар на объекте не могут потушить больше суток. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области», — отметили военкоры в telegram-канале. Там же сообщили, что власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием». По словам военкоров, на фото также попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта. Отмечается, что специальная группа принадлежит аэропорту Борисполь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...