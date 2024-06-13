В мире Украина Под Киевом вторые сутки полыхают склады с горючим ВСУ на аэродроме Борисполь 13 июня 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + В Киеве второй день горит аэропорт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в Киеве горит аэропорт. Пожар на объекте не могут потушить больше суток. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области», — отметили военкоры в telegram-канале. Там же сообщили, что власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием». По словам военкоров, на фото также попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта. Отмечается, что специальная группа принадлежит аэропорту Борисполь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Украине в Киеве горит аэропорт. Пожар на объекте не могут потушить больше суток. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области», — отметили военкоры в telegram-канале. Там же сообщили, что власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием». По словам военкоров, на фото также попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта. Отмечается, что специальная группа принадлежит аэропорту Борисполь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям