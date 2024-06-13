Под Киевом вторые сутки полыхают склады с горючим ВСУ на аэродроме Борисполь

На Украине в Киеве горит аэропорт. Пожар на объекте не могут потушить больше суток. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области», — отметили военкоры в telegram-канале. Там же сообщили, что власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».
По словам военкоров, на фото также попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта. Отмечается, что специальная группа принадлежит аэропорту Борисполь.
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