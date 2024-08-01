Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс.
«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса.
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса.