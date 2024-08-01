Пушилин и Кириенко возложили цветы к могилам защитников РФ на Аллее Героев. Видео

01 августа 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что кладбище «Донецкое море» является местом славы и памяти погибших за Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса.