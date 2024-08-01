Пушилин и Кириенко возложили цветы к могилам защитников РФ на Аллее Героев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что кладбище «Донецкое море» является местом славы и памяти погибших за Донбасс Фото:

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс.

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко возложили цветы на могилы защитников России на Аллее Героев, расположенной на кладбище «Донецкое море». Именно в этом месте похоронены бойцы, отдавшие жизнь за Донбасс. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко <…> возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что цветы с ними также возложили первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертковый и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Пушилин добавил, что кладбище «Донецкое море» овеяно славой, на нем увековечена память о воинах-героях, отдавших свою жизнь за Донбасс. Также глава ДНР уверен, что военно-историческое общество в России, занимающееся реализацией проекта реконструкции Аллеи Героев, сможет воссоздать в камне символы стойкости, мужества и воли жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...