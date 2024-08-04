«ВО»: ВСУ атаковали Луганск Storm Shadow. Фото, видео

Украинские военные обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
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ВСУ запустили ракеты Storm Shadow при атаке Луганска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Луганск. Предполагается, что украинские военные обстреляли город ракетами Storm Shadow.

«Сообщается о серии взрывов в Луганске. Предположительно, противником были запущены ракеты Storm Shadow», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».

Предположительно, Украина запустила ракеты Storm Shadow
Предположительно, Украина запустила ракеты Storm Shadow
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Вооруженные силы Украины атаковали Луганск. Предполагается, что украинские военные обстреляли город ракетами Storm Shadow. «Сообщается о серии взрывов в Луганске. Предположительно, противником были запущены ракеты Storm Shadow», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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