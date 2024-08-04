«ВО»: ВСУ атаковали Луганск Storm Shadow. Фото, видео

Украинские военные обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

04 августа 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

ВСУ запустили ракеты Storm Shadow при атаке Луганска Фото: Corrado Baldassi/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали Луганск. Предполагается, что украинские военные обстреляли город ракетами Storm Shadow. «Сообщается о серии взрывов в Луганске. Предположительно, противником были запущены ракеты Storm Shadow», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель». Предположительно, Украина запустила ракеты Storm Shadow telegram-канал «Военный Осведомитель» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали Луганск. Предполагается, что украинские военные обстреляли город ракетами Storm Shadow. «Сообщается о серии взрывов в Луганске. Предположительно, противником были запущены ракеты Storm Shadow», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».