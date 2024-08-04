ВСУ запустили ракеты Storm Shadow при атаке Луганска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины атаковали Луганск. Предполагается, что украинские военные обстреляли город ракетами Storm Shadow.
«Сообщается о серии взрывов в Луганске. Предположительно, противником были запущены ракеты Storm Shadow», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».
Предположительно, Украина запустила ракеты Storm Shadow
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.