ВС РФ пресекли попытку диверсантов высадиться в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ пресекли попытку диверсантов высадиться в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ, понеся потери и получив повреждения, отступили Фото:

ВС РФ пресекли попытку диверсантов высадиться в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — написал Сальдо в telegram-канале.

Противники, которые понесли потери и получили ранения, отступили. Три лодки военных были уничтожены вместе с экипажами и затонули.

По предварительным данным, украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. В это время было задействовано 12 быстроходных катеров. Также со стороны противников были задействованы БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, которые планировали пересечь Днепр. Российская группировка «Днепр» истребила диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

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ВС РФ пресекли попытку диверсантов высадиться в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — написал Сальдо в telegram-канале. Противники, которые понесли потери и получили ранения, отступили. Три лодки военных были уничтожены вместе с экипажами и затонули. По предварительным данным, украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. В это время было задействовано 12 быстроходных катеров. Также со стороны противников были задействованы БПЛА. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, которые планировали пересечь Днепр. Российская группировка «Днепр» истребила диверсионно-разведывательную группу ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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