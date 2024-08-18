Экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении крупной взятки, сдал заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом сказано в судебных документах.
«Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ, у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — пишет ТАСС, ссылаясь на судебные документы. Уточняется, что возможности у Иванова уехать за границу нет, потому что он находится под санкциями разных стран мира.
Ранее сообщалось, что Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Срок ареста продлен до 23 сентября.
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