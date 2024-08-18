Экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Возможности у Иванова уехать за границу нет, потому что он находится под санкциями разных стран мира Фото:

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении крупной взятки, сдал заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом сказано в судебных документах.

«Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ, у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — пишет ТАСС, ссылаясь на судебные документы. Уточняется, что возможности у Иванова уехать за границу нет, потому что он находится под санкциями разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Срок ареста продлен до 23 сентября.

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Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении крупной взятки, сдал заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом сказано в судебных документах. «Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ, у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — пишет ТАСС, ссылаясь на судебные документы. Уточняется, что возможности у Иванова уехать за границу нет, потому что он находится под санкциями разных стран мира. Ранее сообщалось, что Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Срок ареста продлен до 23 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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