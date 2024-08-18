В Роспотребнадзоре дали советы по правильному хранению меда

Хранить мед рекомендуется в герметично закрытой таре. В ином случае мед может забродить. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Важно, чтобы мед хранился в герметично закрытой таре. При неправильном хранении мед может забродить. Если хранить мед в помещении с высокой влажностью в негерметичной посуде, верхний слой продукта впитает в себя влагу из воздуха, начнется брожение», — рассказывает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, мед теряет свои полезные свойства при температуре выше 45 градусов.
Его следует хранить в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, где температура не превышает 20 градусов. Срок хранения при правильных условиях составляет два года.
Ранее научный сотрудник РАН Танзила Чабиева сообщила, что полифенольные соединения в составе меда имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Этот продукт помогает при атеросклерозе, гипертонии и проблемах с пищеварением, передает 360.ru.
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