В Роспотребнадзоре дали советы по правильному хранению меда

Роспотребнадзор: при неправильном хранении мед может забродить
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
В герметично закрытой таре мед хранится 2 года, сообщили в Роспотребнадзоре Фото:

Хранить мед рекомендуется в герметично закрытой таре. В ином случае мед может забродить. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Важно, чтобы мед хранился в герметично закрытой таре. При неправильном хранении мед может забродить. Если хранить мед в помещении с высокой влажностью в негерметичной посуде, верхний слой продукта впитает в себя влагу из воздуха, начнется брожение», — рассказывает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, мед теряет свои полезные свойства при температуре выше 45 градусов.

Его следует хранить в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, где температура не превышает 20 градусов. Срок хранения при правильных условиях составляет два года.

Ранее научный сотрудник РАН Танзила Чабиева сообщила, что полифенольные соединения в составе меда имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Этот продукт помогает при атеросклерозе, гипертонии и проблемах с пищеварением, передает 360.ru.

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Хранить мед рекомендуется в герметично закрытой таре. В ином случае мед может забродить. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Важно, чтобы мед хранился в герметично закрытой таре. При неправильном хранении мед может забродить. Если хранить мед в помещении с высокой влажностью в негерметичной посуде, верхний слой продукта впитает в себя влагу из воздуха, начнется брожение», — рассказывает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, мед теряет свои полезные свойства при температуре выше 45 градусов. Его следует хранить в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, где температура не превышает 20 градусов. Срок хранения при правильных условиях составляет два года. Ранее научный сотрудник РАН Танзила Чабиева сообщила, что полифенольные соединения в составе меда имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Этот продукт помогает при атеросклерозе, гипертонии и проблемах с пищеварением, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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