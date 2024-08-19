Российские военные перекрыли движение ВСУ к юго-востоку от Суджи: карта СВО на 19 августа

ВС РФ приостановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

19 августа 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи и отбили несколько насленных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-востоку от Суджи в Курской области. По словам оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», войскам также удалось отбить несколько населенных пунктов и предотвратить попытки противника отрезать пути на Курск. Также, согласно информации координатора подполья Сергея Лебедева, атаковано место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфорграфика URA.RU Курская область Российские войска остановили продвижение ВСУ под Суджей Российскими войсками остановлено продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку Суджи в Курской области. По словам оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», ВС РФ также удалось отбить несколько населенных пунктов и предотвратить попытки противника отрезать пути на Курск. Ночной удар Су-34 по объектам ВСУ в Курской области В ночь на 19 августа Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал пункт временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. По словам пресс-службы Минобороны РФ, удар был нанесен бомбой ФАБ-500. Российская ПВО сбила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями В ночь на 19 августа ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых беспилотниках самолетного типа над этими двумя регионами. Атака на место сбора иностранных наемников и склад боекомплектов под Киевом Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, сообщил об атаке на место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева и склад в городе Павлоград в Днепропетровской области. По его словам, в результате были поражены боеприпасы украинских военных и «какие-то страшные пушки». Южнодонецкое направление: минометные расчеты Тихоокеанского флота атаковали опорные пункты ВСУ Расчеты минометов морской пехоты Тихоокеанского флота атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. По словам Минобороны РФ, для нанесения удара использовались осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы. Командир орудия с позывным «Тень» подчеркнул мощь 120-мм минометов и их способность пробивать бетон и металл. Херсонская область: уничтожен пункт управления БПЛА «Баба-яга» ВСУ Уничтожен пункт управления БПЛА «Баба-яга» ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 81-го самоходного артиллерийского полка с позывным «Арзамас». Каховское направление: ВСУ испытывают недостаток боеприпасов Украинские войска испытывают недостаток боеприпасов на каховском направлении. По словам «Арзамаса», несмотря на «снарядный голод» ВСУ не меняют тактику. Он отметил, что противник пытается переправиться на острова для создания плацдарма, но это им не удастся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-востоку от Суджи в Курской области. По словам оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», войскам также удалось отбить несколько населенных пунктов и предотвратить попытки противника отрезать пути на Курск. Также, согласно информации координатора подполья Сергея Лебедева, атаковано место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Российскими войсками остановлено продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку Суджи в Курской области. По словам оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», ВС РФ также удалось отбить несколько населенных пунктов и предотвратить попытки противника отрезать пути на Курск. В ночь на 19 августа Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал пункт временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. По словам пресс-службы Минобороны РФ, удар был нанесен бомбой ФАБ-500. В ночь на 19 августа ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых беспилотниках самолетного типа над этими двумя регионами. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, сообщил об атаке на место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева и склад в городе Павлоград в Днепропетровской области. По его словам, в результате были поражены боеприпасы украинских военных и «какие-то страшные пушки». Расчеты минометов морской пехоты Тихоокеанского флота атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. По словам Минобороны РФ, для нанесения удара использовались осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы. Командир орудия с позывным «Тень» подчеркнул мощь 120-мм минометов и их способность пробивать бетон и металл. Уничтожен пункт управления БПЛА «Баба-яга» ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 81-го самоходного артиллерийского полка с позывным «Арзамас». Украинские войска испытывают недостаток боеприпасов на каховском направлении. По словам «Арзамаса», несмотря на «снарядный голод» ВСУ не меняют тактику. Он отметил, что противник пытается переправиться на острова для создания плацдарма, но это им не удастся.