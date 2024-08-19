В мире RT: австралийские казаки и пасынок Сырского поддержали жителей Курской области 19 августа 2024 в 12:32 Размер текста - 17 + Пасынок Александра Сырского поддержал жителей Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Австралийские казаки и Иван Сырский, которого называют пасынком главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, поддержали жителей Курской области. Об этом они заявили в видеосообщении. «Братья, русское воинство, мы с вами отсюда, из далекой Австралии, передаем вам привет и большой поклон. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой», — говорится в сообщении, которое опубликовало RT. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ, прийдя к генконсульству России в Австралии. Ранее сообщалось, что Александр Сырский его не усыновлял и не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Австралийские казаки и Иван Сырский, которого называют пасынком главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, поддержали жителей Курской области. Об этом они заявили в видеосообщении. «Братья, русское воинство, мы с вами отсюда, из далекой Австралии, передаем вам привет и большой поклон. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой», — говорится в сообщении, которое опубликовало RT. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ, прийдя к генконсульству России в Австралии. Ранее сообщалось, что Александр Сырский его не усыновлял и не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям