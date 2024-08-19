RT: австралийские казаки и пасынок Сырского поддержали жителей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Пасынок Александра Сырского поддержал жителей Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Австралийские казаки и Иван Сырский, которого называют пасынком главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, поддержали жителей Курской области. Об этом они заявили в видеосообщении.

«Братья, русское воинство, мы с вами отсюда, из далекой Австралии, передаем вам привет и большой поклон. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой», — говорится в сообщении, которое опубликовало RT.

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ, прийдя к генконсульству России в Австралии. Ранее сообщалось, что Александр Сырский его не усыновлял и не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Австралийские казаки и Иван Сырский, которого называют пасынком главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, поддержали жителей Курской области. Об этом они заявили в видеосообщении. «Братья, русское воинство, мы с вами отсюда, из далекой Австралии, передаем вам привет и большой поклон. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой», — говорится в сообщении, которое опубликовало RT. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ, прийдя к генконсульству России в Австралии. Ранее сообщалось, что Александр Сырский его не усыновлял и не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...