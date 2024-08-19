RT: австралийские казаки и пасынок Сырского поддержали жителей Курской области

Австралийские казаки и Иван Сырский, которого называют пасынком главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, поддержали жителей Курской области. Об этом они заявили в видеосообщении.
«Братья, русское воинство, мы с вами отсюда, из далекой Австралии, передаем вам привет и большой поклон. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой», — говорится в сообщении, которое опубликовало RT.
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ, прийдя к генконсульству России в Австралии. Ранее сообщалось, что Александр Сырский его не усыновлял и не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми.
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