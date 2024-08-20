Гости смогут посетить выставку «Россия» после закрытия

20 августа 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Выставку «Россия» можно посетить в формате онлайн Фото: Станислав Жданов // РИА Новости Интерес к международной выставке-форуму «Россия», завершившейся 8 июля, продолжает оставаться высоким благодаря запуску онлайн-экскурсий. Теперь каждый желающий может виртуально посетить павильоны и экспозиции, представленные на выставке, используя интерактивный формат просмотра на 360 градусов. «Проект предоставляет уникальную возможность совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов по павильонам Выставки и познакомиться с экспозициями из любой точки мира», — рассказали в пресс-релизе дирекции выставки достижения «Россия». Популярные маршруты, такие как «Узнавая Россию. ДНК регионов» (особенности всех 89 регионов), «Комфортная жизнь в городе» (достижения в строительстве, логистике и технологиях), «Аграрное богатство» (знакомство с сельским хозяйством), позволяют глубоко погрузиться в особенности и достижения различных сфер жизни страны. Также на онлайн-выставке можно посетить маршруты «Найка и просвещение» (история и достижения российской науки), «Здоровая Россия» (забота о здоровье), «Цифровая Россия» (технические разработки) и «Российская Арктика». Маршрут «Технологичная Россия» расскажет о цифровизации и развитии искусственного интеллекта, на «Природограде» можно изучить вопросы охраны окружающей среды, а «Ярмарка России» познакомит с товарами и гастрономической культурой деревень и городов. Выставка-форум «Россия» проводилась по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года и привлекла внимание миллионов посетителей, став значимым событием в культурной жизни страны. В рамках выставки были представлены экспозиции федеральных ведомств, регионов и корпораций, а также проведена обширная деловая и образовательная программа. Сохранение наследия выставки обеспечит созданный по распоряжению главы государства Национальный центр «Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интерес к международной выставке-форуму «Россия», завершившейся 8 июля, продолжает оставаться высоким благодаря запуску онлайн-экскурсий. Теперь каждый желающий может виртуально посетить павильоны и экспозиции, представленные на выставке, используя интерактивный формат просмотра на 360 градусов. «Проект предоставляет уникальную возможность совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов по павильонам Выставки и познакомиться с экспозициями из любой точки мира», — рассказали в пресс-релизе дирекции выставки достижения «Россия». Популярные маршруты, такие как «Узнавая Россию. ДНК регионов» (особенности всех 89 регионов), «Комфортная жизнь в городе» (достижения в строительстве, логистике и технологиях), «Аграрное богатство» (знакомство с сельским хозяйством), позволяют глубоко погрузиться в особенности и достижения различных сфер жизни страны. Также на онлайн-выставке можно посетить маршруты «Найка и просвещение» (история и достижения российской науки), «Здоровая Россия» (забота о здоровье), «Цифровая Россия» (технические разработки) и «Российская Арктика». Маршрут «Технологичная Россия» расскажет о цифровизации и развитии искусственного интеллекта, на «Природограде» можно изучить вопросы охраны окружающей среды, а «Ярмарка России» познакомит с товарами и гастрономической культурой деревень и городов. Выставка-форум «Россия» проводилась по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года и привлекла внимание миллионов посетителей, став значимым событием в культурной жизни страны. В рамках выставки были представлены экспозиции федеральных ведомств, регионов и корпораций, а также проведена обширная деловая и образовательная программа. Сохранение наследия выставки обеспечит созданный по распоряжению главы государства Национальный центр «Россия».