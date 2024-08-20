СВР: вторжение Украины под Курском курируется спецслужбами трех стран

Операция ВСУ по вторжению в Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии», — заявили в СВР газете «Известия».
Согласно информации службы, военные советники из стран НАТО оказывают помощь ВСУ в использовании западных образцов вооружения и военной техники, а также передают данные спутниковой разведки. Ведомство утверждает, что западные кураторы активно подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил ранее об остановке продвижения ВСУ в Курской области 6 августа и об уверенности в успешном завершении операции. Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и пообещал достойный ответ.
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