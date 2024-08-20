20 августа 2024

СВР: вторжение Украины под Курском курируется спецслужбами трех стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторжение ВСУ связано с работой иностранных спецслужб
Вторжение ВСУ связано с работой иностранных спецслужб Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Операция ВСУ по вторжению в Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии», — заявили в СВР газете «Известия».

Согласно информации службы, военные советники из стран НАТО оказывают помощь ВСУ в использовании западных образцов вооружения и военной техники, а также передают данные спутниковой разведки. Ведомство утверждает, что западные кураторы активно подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил ранее об остановке продвижения ВСУ в Курской области 6 августа и об уверенности в успешном завершении операции. Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и пообещал достойный ответ.

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Операция ВСУ по вторжению в Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. «По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии», — заявили в СВР газете «Известия». Согласно информации службы, военные советники из стран НАТО оказывают помощь ВСУ в использовании западных образцов вооружения и военной техники, а также передают данные спутниковой разведки. Ведомство утверждает, что западные кураторы активно подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил ранее об остановке продвижения ВСУ в Курской области 6 августа и об уверенности в успешном завершении операции. Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и пообещал достойный ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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