Планы Зеленского и возросшее число пленных ВСУ: ситуация в Курской области утром 26 августа

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по поводу вторжения под Курском, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ и возросшее число пленных ВСУ. Ситуация в Курской области утром 26 августа — в материале URA.RU.
Зеленский раскрыл замысел Киева относительно вторжения под Курском
Украина вторглась в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил Зеленский в интервью с индийскими СМИ. По словам украинского президента, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к «справедливому миру».
По словам Владимира Зеленского, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к справедливому миру.
Фото: Официальный сайт президента Украины
Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ
Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области. Он добавил, что боевики ВСУ каждый день несут большие потери. Чтобы удерживать эти большие территории, нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет, подчеркнул он.
По словам Апти Алаудинова, ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области
ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
У села Нижняя Паровая российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек. Уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек.
Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan
Курский депутат лично эвакуировал жителей области. Видео
ВСУ перебили мосты через реку Сейм и эвакуация населения значительно усложнилась, поэтому пришлось использовать лодки. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев лично принимал участие в эвакуации жителей Глушковского района.
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Часть из них сдается добровольно.
Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен в Курской области, продолжает расти.
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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по поводу вторжения под Курском, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ и возросшее число пленных ВСУ. Ситуация в Курской области утром 26 августа — в материале URA.RU. Украина вторглась в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил Зеленский в интервью с индийскими СМИ. По словам украинского президента, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к «справедливому миру». Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области. Он добавил, что боевики ВСУ каждый день несут большие потери. Чтобы удерживать эти большие территории, нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет, подчеркнул он. У села Нижняя Паровая российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек. Уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. ВСУ перебили мосты через реку Сейм и эвакуация населения значительно усложнилась, поэтому пришлось использовать лодки. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев лично принимал участие в эвакуации жителей Глушковского района. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Часть из них сдается добровольно.