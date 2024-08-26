Планы Зеленского и возросшее число пленных ВСУ: ситуация в Курской области утром 26 августа

Зеленский: нападение на Курскую область является частью крупной операции

26 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

По словам Апти Алаудинова, ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по поводу вторжения под Курском, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ и возросшее число пленных ВСУ. Ситуация в Курской области утром 26 августа — в материале URA.RU. Зеленский раскрыл замысел Киева относительно вторжения под Курском Украина вторглась в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил Зеленский в интервью с индийскими СМИ. По словам украинского президента, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к «справедливому миру». По словам Владимира Зеленского, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к справедливому миру. Фото: Официальный сайт президента Украины Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области. Он добавил, что боевики ВСУ каждый день несут большие потери. Чтобы удерживать эти большие территории, нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет, подчеркнул он. По словам Апти Алаудинова, ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области У села Нижняя Паровая российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек. Уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек. Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan Курский депутат лично эвакуировал жителей области. Видео ВСУ перебили мосты через реку Сейм и эвакуация населения значительно усложнилась, поэтому пришлось использовать лодки. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев лично принимал участие в эвакуации жителей Глушковского района. Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Часть из них сдается добровольно. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен в Курской области, продолжает расти. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по поводу вторжения под Курском, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ и возросшее число пленных ВСУ. Ситуация в Курской области утром 26 августа — в материале URA.RU. Украина вторглась в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил Зеленский в интервью с индийскими СМИ. По словам украинского президента, эта операция направлена на то, чтобы навести Россию к «справедливому миру». Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут протянуть и трех месяцев на территории Курской области. Он добавил, что боевики ВСУ каждый день несут большие потери. Чтобы удерживать эти большие территории, нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет, подчеркнул он. У села Нижняя Паровая российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек. Уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. ВСУ перебили мосты через реку Сейм и эвакуация населения значительно усложнилась, поэтому пришлось использовать лодки. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев лично принимал участие в эвакуации жителей Глушковского района. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Часть из них сдается добровольно.