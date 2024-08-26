Курский депутат лично эвакуировал жителей области. Видео

26 августа 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из-за того, что ВСУ перебили мосты через реку Сейм, эвакуация населения значительно усложнилась и проводилась с использованием лодок. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал о личном участии в эвакуации жителей Глушковского района. «Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию», — уточнил Золотарев в интервью РИА Новости. После того, как силовики на лодках перевозили людей через реку, Золотарев и его помощник забирали их на противоположном берегу и доставляли в пункты временного размещения на автобусе. Росгвардия и полиция также активно принимали участие в эвакуации. Золотарев рассказал, что многие сельские жители неохотно соглашаются на переселение, предпочитая остаться из-за привязанности к своему хозяйству. Многие отказываются уезжать, не веря, что кто-то сможет позаботиться об их имуществе, сообщает Ридус. 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, где введен режим ЧС. В ходе боев противник понес значительные потери: более 5 500 солдат, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут продержаться в регионе дольше трех месяцев из-за растянутых позиций и значительных ежедневных потерь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за того, что ВСУ перебили мосты через реку Сейм, эвакуация населения значительно усложнилась и проводилась с использованием лодок. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал о личном участии в эвакуации жителей Глушковского района. «Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию», — уточнил Золотарев в интервью РИА Новости. После того, как силовики на лодках перевозили людей через реку, Золотарев и его помощник забирали их на противоположном берегу и доставляли в пункты временного размещения на автобусе. Росгвардия и полиция также активно принимали участие в эвакуации. Золотарев рассказал, что многие сельские жители неохотно соглашаются на переселение, предпочитая остаться из-за привязанности к своему хозяйству. Многие отказываются уезжать, не веря, что кто-то сможет позаботиться об их имуществе, сообщает Ридус. 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, где введен режим ЧС. В ходе боев противник понес значительные потери: более 5 500 солдат, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут продержаться в регионе дольше трех месяцев из-за растянутых позиций и значительных ежедневных потерь.