В Москве создадут региональный сегмент Единой биометрической системы. Такое решение приняло правительство России, утвердив также перечень услуг, для которых этот сегмент будет применяться, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
В этот список входит оплата проезда в общественном транспорте, пропуск на территорию органов власти столицы, пользование парковкой, сервисами каршеринга и кикшеринга, посещение театров, музеев и спортивных объектов.
Региональный сегмент, как и вся Единая биометрическая система, в которую он включен, будет работать в строгом соответствии с законодательством. Это касается условий функционирования, обеспечения безопасности и сохранности данных. Все указанные услуги можно будет получить не только по биометрии, но и традиционными способами по выбору граждан.
У пользователей регионального сегмента будет возможность управлять биометрией — удалять ранее зарегистрированные образцы или оформлять отказ от обработки данных.
Регистрацию регсегментов правительство разрешает, если в регионе есть развитая инфраструктура для работы с биометрическими сервисами.
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