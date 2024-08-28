В Москве создадут региональный сегмент Единой биометрической системы

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Регистрировать регсегменты могут только регионы с развитой инфраструктурой биометрии
Регистрировать регсегменты могут только регионы с развитой инфраструктурой биометрии Фото:

В Москве создадут региональный сегмент Единой биометрической системы. Такое решение приняло правительство России, утвердив также перечень услуг, для которых этот сегмент будет применяться, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В этот список входит оплата проезда в общественном транспорте, пропуск на территорию органов власти столицы, пользование парковкой, сервисами каршеринга и кикшеринга, посещение театров, музеев и спортивных объектов.

Региональный сегмент, как и вся Единая биометрическая система, в которую он включен, будет работать в строгом соответствии с законодательством. Это касается условий функционирования, обеспечения безопасности и сохранности данных. Все указанные услуги можно будет получить не только по биометрии, но и традиционными способами по выбору граждан.

У пользователей регионального сегмента будет возможность управлять биометрией — удалять ранее зарегистрированные образцы или оформлять отказ от обработки данных.

Регистрацию регсегментов правительство разрешает, если в регионе есть развитая инфраструктура для работы с биометрическими сервисами.

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В Москве создадут региональный сегмент Единой биометрической системы. Такое решение приняло правительство России, утвердив также перечень услуг, для которых этот сегмент будет применяться, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В этот список входит оплата проезда в общественном транспорте, пропуск на территорию органов власти столицы, пользование парковкой, сервисами каршеринга и кикшеринга, посещение театров, музеев и спортивных объектов. Региональный сегмент, как и вся Единая биометрическая система, в которую он включен, будет работать в строгом соответствии с законодательством. Это касается условий функционирования, обеспечения безопасности и сохранности данных. Все указанные услуги можно будет получить не только по биометрии, но и традиционными способами по выбору граждан. У пользователей регионального сегмента будет возможность управлять биометрией — удалять ранее зарегистрированные образцы или оформлять отказ от обработки данных. Регистрацию регсегментов правительство разрешает, если в регионе есть развитая инфраструктура для работы с биометрическими сервисами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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