«Дуров, верни стену»: у здания суда в Париже прошли пикеты. Видео

У здания суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, прошли первые пикеты
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У входа в парижский суд люди стояли с плакатами «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту». Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

В Париже прошли первые пикеты напротив здания суда, где рассматривают дело основателя VK и Telegram Павла Дурова. Двое молодых людей держали в руках плакаты «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту».

«Первые пикеты у входа в парижский суд, где в эти минуты рассматривают дело Павла Дурова. Двое парней (один из них русский) подошли к зданию с плакатами «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту», — пишет telegram-канал Mash.

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Очевидцы сообщают, что пришедших на пикет увели полицейские. Молодых людей оперативно обыскали, отобрали у них плакаты и отпустили. Сейчас у здания парижского суда сотрудники полиции продолжают патрулировать территорию.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во Франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком.

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В Париже прошли первые пикеты напротив здания суда, где рассматривают дело основателя VK и Telegram Павла Дурова. Двое молодых людей держали в руках плакаты «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту». «Первые пикеты у входа в парижский суд, где в эти минуты рассматривают дело Павла Дурова. Двое парней (один из них русский) подошли к зданию с плакатами «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту», — пишет telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что пришедших на пикет увели полицейские. Молодых людей оперативно обыскали, отобрали у них плакаты и отпустили. Сейчас у здания парижского суда сотрудники полиции продолжают патрулировать территорию. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во Франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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