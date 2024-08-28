У здания суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, прошли первые пикеты

У входа в парижский суд люди стояли с плакатами «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту». Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

В Париже прошли первые пикеты напротив здания суда, где рассматривают дело основателя VK и Telegram Павла Дурова. Двое молодых людей держали в руках плакаты «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту».

«Первые пикеты у входа в парижский суд, где в эти минуты рассматривают дело Павла Дурова. Двое парней (один из них русский) подошли к зданию с плакатами «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту», — пишет telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщают, что пришедших на пикет увели полицейские. Молодых людей оперативно обыскали, отобрали у них плакаты и отпустили. Сейчас у здания парижского суда сотрудники полиции продолжают патрулировать территорию.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во Франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком.