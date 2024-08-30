Основателя «Медузы»* и юриста Лукьянову признали иноагентами

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Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, портрет, лукьянова елена
Елена Лукьянова была членом Общественной палаты РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Основатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галина Тимченко и юрист Елена Лукьянова признаны иноагентами. Заявление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

«30 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова, Г.В. Тимченко», — уточняется в тексте заявления на сайте Министерства Юстиции. Лукьянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в документе. Тимченко, в свою очередь, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против специальной военной операции на Украине, зафиксировано в материале.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. В случае признания вины Тимченко грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

*Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией

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Основатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галина Тимченко и юрист Елена Лукьянова признаны иноагентами. Заявление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. «30 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова, Г.В. Тимченко», — уточняется в тексте заявления на сайте Министерства Юстиции. Лукьянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в документе. Тимченко, в свою очередь, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против специальной военной операции на Украине, зафиксировано в материале. Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. В случае признания вины Тимченко грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. *Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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