Основателя «Медузы»* и юриста Лукьянову признали иноагентами

30 августа 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Елена Лукьянова была членом Общественной палаты РФ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Основатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галина Тимченко и юрист Елена Лукьянова признаны иноагентами. Заявление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. «30 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова, Г.В. Тимченко», — уточняется в тексте заявления на сайте Министерства Юстиции . Лукьянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в документе. Тимченко, в свою очередь, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против специальной военной операции на Украине, зафиксировано в материале. Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. В случае признания вины Тимченко грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. *Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галина Тимченко и юрист Елена Лукьянова признаны иноагентами. Заявление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. «30 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова, Г.В. Тимченко», — уточняется в тексте заявления на сайте Министерства Юстиции. Лукьянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в документе. Тимченко, в свою очередь, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против специальной военной операции на Украине, зафиксировано в материале. Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. В случае признания вины Тимченко грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. *Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией