27 мая 2024

Журналистке Тимченко грозит штраф за участие в нежелательной организации

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Дата рассмотрения протокола пока не назначена
Дата рассмотрения протокола пока не назначена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в суде.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», — сказали в суде. Передает РИА Новости. Отмечается, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

В сентябре 2023 года сообщалось, что за Тимченко следили европейские спецслужбы. На ее телефоне обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group, которым, предположительно, ее устройство заразилось в Германии в феврале.

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Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в суде. «Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», — сказали в суде. Передает РИА Новости. Отмечается, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. В сентябре 2023 года сообщалось, что за Тимченко следили европейские спецслужбы. На ее телефоне обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group, которым, предположительно, ее устройство заразилось в Германии в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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