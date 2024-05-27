Журналистке Тимченко грозит штраф за участие в нежелательной организации

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в суде.
«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», — сказали в суде. Передает РИА Новости. Отмечается, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.
В сентябре 2023 года сообщалось, что за Тимченко следили европейские спецслужбы. На ее телефоне обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group, которым, предположительно, ее устройство заразилось в Германии в феврале.
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