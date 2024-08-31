Дурова уличили в сокрытии контактов с контрразведкой Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров поддерживал связи с представителями контрразведки Франции. Об этом он сообщил во время допроса в Париже. Дуров также отметил, что встречался с людьми из Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки) в Дубае.
«Для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну», — сообщила газета Liberation со ссылкой на источник. Отмечается, что обмен информацией с DGSI позволил предотвратить несколько терактов. По словам газеты, Дуров после ареста в аэропорту Франции решил сотрудничать со следствием, он даже предоставил сотрудникам правоохранительных органов свой мобильный телефон.
Относительно предоставления французского гражданства Павлу Дурову, как сообщает газета Liberation, окончательное решение принималось лично президентом франции Эммануэлем Макроном. В ходе пресс-конференции в Белграде в четверг президент заявил, что считает данное решение «совершенно оправданным».
Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram.
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