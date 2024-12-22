Назван ТОП-5 самых творческих знаков зодиака

К самым творческим знакам зодиака относятся Рыбы, Водолеи, Львы, Близнецы, Весы. Об этом заявила эзотерик Майя Королева.
«Первую строчку рейтинга занимают мечтательные Рыбы, они славятся богатым воображением и часто выражают себя через искусство, музыку и литературу. <...> Склонны к творчеству и Водолеи, их смело можно считать новаторами и экспериментаторами. <...> Творческий потенциал Водолеев выражается в инновационных идеях, дизайне и науке», — рассказала Королева в интервью «Подмосковье сегодня».
Львы занимают третью строчку зодиакального рейтинга. По словам эзотерика, они являются прирожденными актерами, режиссерами и художниками. Близнецы обычно имеют обилие идей, они склонны к литературе и журналистике, легко находят общий язык с людьми и берутся за креативные проекты. На последнем месте в списке находятся Весы, которые проявляют свой творческий потенциал в таких сферах, как дизайн, мода и искусство, отмечает Королева.
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