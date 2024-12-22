Назван ТОП-5 самых творческих знаков зодиака

Эзотерик Королева: в топ самых творческих знаков зодиака входят Рыбы и Водолеи
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Львы являются прирожденными художниками и актерами, отмечает Королева
Львы являются прирожденными художниками и актерами, отмечает Королева Фото:

К самым творческим знакам зодиака относятся Рыбы, Водолеи, Львы, Близнецы, Весы. Об этом заявила эзотерик Майя Королева.

«Первую строчку рейтинга занимают мечтательные Рыбы, они славятся богатым воображением и часто выражают себя через искусство, музыку и литературу. <...> Склонны к творчеству и Водолеи, их смело можно считать новаторами и экспериментаторами. <...> Творческий потенциал Водолеев выражается в инновационных идеях, дизайне и науке», — рассказала Королева в интервью «Подмосковье сегодня».

Львы занимают третью строчку зодиакального рейтинга. По словам эзотерика, они являются прирожденными актерами, режиссерами и художниками. Близнецы обычно имеют обилие идей, они склонны к литературе и журналистике, легко находят общий язык с людьми и берутся за креативные проекты. На последнем месте в списке находятся Весы, которые проявляют свой творческий потенциал в таких сферах, как дизайн, мода и искусство, отмечает Королева. 

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К самым творческим знакам зодиака относятся Рыбы, Водолеи, Львы, Близнецы, Весы. Об этом заявила эзотерик Майя Королева. «Первую строчку рейтинга занимают мечтательные Рыбы, они славятся богатым воображением и часто выражают себя через искусство, музыку и литературу. <...> Склонны к творчеству и Водолеи, их смело можно считать новаторами и экспериментаторами. <...> Творческий потенциал Водолеев выражается в инновационных идеях, дизайне и науке», — рассказала Королева в интервью «Подмосковье сегодня». Львы занимают третью строчку зодиакального рейтинга. По словам эзотерика, они являются прирожденными актерами, режиссерами и художниками. Близнецы обычно имеют обилие идей, они склонны к литературе и журналистике, легко находят общий язык с людьми и берутся за креативные проекты. На последнем месте в списке находятся Весы, которые проявляют свой творческий потенциал в таких сферах, как дизайн, мода и искусство, отмечает Королева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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