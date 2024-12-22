Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула клиентов и сбежала в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автор йога-туров обманула коллег на два миллиона рублей и сбежала
Автор йога-туров обманула коллег на два миллиона рублей и сбежала Фото:

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Варавка обманула на два миллиона рублей преподавателей йоги за несуществующий ретрит в Индии и сбежала в Турцию. Вместо обещанной поездки она отправила участников в ОАЭ и скрылась с деньгами.

«Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей на два миллиона рублей», — сообщил Life, со ссылкой на слова пострадавшей по имени Надежда. Она отметила, что познакомилась с Варавкой, представившейся как «автор необычных туров» и опытной путешественницей.

По словам пострадавшей, она с друзьями решилась на ретрит в Индию, предложенный ей петербурженкой. Деньги Юлии перечислили быстро, с девяти человек она получила от каждого по 220 000 рублей (за обещанные билеты из России в Индию через Шарджу и обратно и полностью оплаченный отель в Тривандраме).

Группе пришлось самостоятельно добираться до Индии и договариваться с отелем о временном размещении без предоплаты. По их мнению, поездка оказалась полной провалом, так как все обещания Варавки оказались ложными, и в конечном итоге отель вызвал полицию из-за неуплаты счетов. Любители йоги вернулись в Москву и подали заявление в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Санкт-Петербурга Юлия Варавка обманула на два миллиона рублей преподавателей йоги за несуществующий ретрит в Индии и сбежала в Турцию. Вместо обещанной поездки она отправила участников в ОАЭ и скрылась с деньгами. «Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей на два миллиона рублей», — сообщил Life, со ссылкой на слова пострадавшей по имени Надежда. Она отметила, что познакомилась с Варавкой, представившейся как «автор необычных туров» и опытной путешественницей. По словам пострадавшей, она с друзьями решилась на ретрит в Индию, предложенный ей петербурженкой. Деньги Юлии перечислили быстро, с девяти человек она получила от каждого по 220 000 рублей (за обещанные билеты из России в Индию через Шарджу и обратно и полностью оплаченный отель в Тривандраме). Группе пришлось самостоятельно добираться до Индии и договариваться с отелем о временном размещении без предоплаты. По их мнению, поездка оказалась полной провалом, так как все обещания Варавки оказались ложными, и в конечном итоге отель вызвал полицию из-за неуплаты счетов. Любители йоги вернулись в Москву и подали заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...