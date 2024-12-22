Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула клиентов и сбежала в Турцию

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Варавка обманула на два миллиона рублей преподавателей йоги за несуществующий ретрит в Индии и сбежала в Турцию. Вместо обещанной поездки она отправила участников в ОАЭ и скрылась с деньгами.
«Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей на два миллиона рублей», — сообщил Life, со ссылкой на слова пострадавшей по имени Надежда. Она отметила, что познакомилась с Варавкой, представившейся как «автор необычных туров» и опытной путешественницей.
По словам пострадавшей, она с друзьями решилась на ретрит в Индию, предложенный ей петербурженкой. Деньги Юлии перечислили быстро, с девяти человек она получила от каждого по 220 000 рублей (за обещанные билеты из России в Индию через Шарджу и обратно и полностью оплаченный отель в Тривандраме).
Группе пришлось самостоятельно добираться до Индии и договариваться с отелем о временном размещении без предоплаты. По их мнению, поездка оказалась полной провалом, так как все обещания Варавки оказались ложными, и в конечном итоге отель вызвал полицию из-за неуплаты счетов. Любители йоги вернулись в Москву и подали заявление в полицию.
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