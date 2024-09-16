Фильм об авторе хита «Любимка» NILETTO покажут в Перми на «Флаэртиане»

Документальный фильм «Нелюбимка» (16+), рассказывающий о популярном музыкальном проекте NILETTO (Данил Прытков), который известен своим хитом «Любимка», покажут в Перми на фестивале «Флаэртиана». Главным героем ленты режиссера Свердловской киностудии Станислава Сорокина стал музыкант Данил Прытков — парень из Тюмени, на соцсети которого подписаны миллионы фанатов, и чей клип «Любимка» собрал 416 млн просмотров на YouTube.
«После оглушительного успеха песни „Любимка“ группа NILETTO обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на „высоких оборотах“ популярности? Когда творчество становится рутиной, наши герои отправляются в путешествие по родным местам за вдохновением», — говорится в анонсе фильма на сайте «Флаэртианы». Режиссер картины Сорокин отмечает, что судьба NILETTO «красочно показывает, что не надо бояться своих желаний, нужно реализовывать мечты и твердо верить в это, даже если ради задуманного придется сделать пару шагов назад».
Документальная лента «Нелюбимка» вошла в специальную программу фильмов Свердловской киностудии, которая будет показана в рамках пермского фестиваля «Флаэртиана». Он пройдет в Перми с 20 по 26 сентября. URA.RU рассказывало, что одна из лент расскажет историю успешного бизнесмена, который сначала ушел в Чердынский монастырь, а затем поселился в глухом лесу на севере Прикамья. Всего за призы «Флаэртианы» будут бороться авторы 40 фильмов.
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