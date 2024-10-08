В Якутии испытали новый российский беспилотник

Новый российский беспилотник испытали для доставки лекарств и почты в села Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодня, в День гражданской авиации [Якутии], проведены два пробных полета беспилотным воздушным судном. В Горном районе между населенными пунктами доставлены лекарства из ЦРБ и почта», — передают РИА Новости слова пресс-службы.
Там добавили, что беспилотник доставил посылку из села Бердигестях в село Кептин за полтора часа. Расстояние, которое он пролетел, составило 150 километров. Лекарства и почта при транспортировке не пострадали. Эксперимент с БПЛА в регионе продлится около месяца.
Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал о том, что российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», передает RT. Он оснащен искусственным интеллектом. По словам Стешина, БПЛА может самостоятельно наводиться на врага и доставлять боеприпасы на дальние расстояния.
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