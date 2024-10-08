В Якутии испытали новый российский беспилотник

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Дальность полета беспилотника составила 150 километров
Дальность полета беспилотника составила 150 километров Фото:

Новый российский беспилотник испытали для доставки лекарств и почты в села Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

«Сегодня, в День гражданской авиации [Якутии], проведены два пробных полета беспилотным воздушным судном. В Горном районе между населенными пунктами доставлены лекарства из ЦРБ и почта», — передают РИА Новости слова пресс-службы. 

Там добавили, что беспилотник доставил посылку из села Бердигестях в село Кептин за полтора часа. Расстояние, которое он пролетел, составило 150 километров. Лекарства и почта при транспортировке не пострадали. Эксперимент с БПЛА в регионе продлится около месяца. 

Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал о том, что российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», передает RT. Он оснащен искусственным интеллектом. По словам Стешина, БПЛА может самостоятельно наводиться на врага и доставлять боеприпасы на дальние расстояния.

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Новый российский беспилотник испытали для доставки лекарств и почты в села Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  «Сегодня, в День гражданской авиации [Якутии], проведены два пробных полета беспилотным воздушным судном. В Горном районе между населенными пунктами доставлены лекарства из ЦРБ и почта», — передают РИА Новости слова пресс-службы.  Там добавили, что беспилотник доставил посылку из села Бердигестях в село Кептин за полтора часа. Расстояние, которое он пролетел, составило 150 километров. Лекарства и почта при транспортировке не пострадали. Эксперимент с БПЛА в регионе продлится около месяца.  Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал о том, что российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», передает RT. Он оснащен искусственным интеллектом. По словам Стешина, БПЛА может самостоятельно наводиться на врага и доставлять боеприпасы на дальние расстояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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