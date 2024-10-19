В Запорожье военком открыл стрельбу при проверке документов

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, служба по контракту, сво
Сотрудник ТЦК на почве конфликта выстрелил в воздух из автомата Фото:
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В Запорожской области в результате конфликта работников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и гражданских при проверке документов один из людей в форме открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов», — передает украинское издание со ссылкой на местные паблики. Причиной произошедшего называют конфликт между работником ТЦК и гражданскими.

Ранее пресс-релизе одного из ТЦК Волынской области Украины сообщили, что военкомам в стране разрешили открывать огонь на поражение по гражданским, если они представляют угрозу для сотрудников центра комплектования. Такое решение было принято после инцидента в Луцке, где неизвестный и военный начали перестрелку.

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В Запорожской области в результате конфликта работников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и гражданских при проверке документов один из людей в форме открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов», — передает украинское издание со ссылкой на местные паблики. Причиной произошедшего называют конфликт между работником ТЦК и гражданскими. Ранее пресс-релизе одного из ТЦК Волынской области Украины сообщили, что военкомам в стране разрешили открывать огонь на поражение по гражданским, если они представляют угрозу для сотрудников центра комплектования. Такое решение было принято после инцидента в Луцке, где неизвестный и военный начали перестрелку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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