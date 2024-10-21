Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Кремль: более 96% расчетов между РФ и Ираном проходят в нацвалютах

22 октября 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Россия и Иран активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт и энергетика Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани. «Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году, несмотря на некоторое снижение, составил более 4 млрд долларов. В этом году фиксируем рост по итогам января-августа на 12,4%. Доля нацвалют во взаиморасчетах превышает 96%», — говорится в документах, передает ТАСС. Дополнительно отмечается, что Россия и Иран активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт и энергетика. В частности, продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков, развивается международный транспортный коридор Север — Юг. В рамках укрепления экономических связей было подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране. БРИКС стартует 22 октября в Казани. Там соберутся главы стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин сообщал о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, передает RT. Однако его помощник Юрий Ушаков объяснил, что БРИКС не может принять большое количество новых членов одновременно, так как это приведет к снижению работоспособности организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани. «Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году, несмотря на некоторое снижение, составил более 4 млрд долларов. В этом году фиксируем рост по итогам января-августа на 12,4%. Доля нацвалют во взаиморасчетах превышает 96%», — говорится в документах, передает ТАСС. Дополнительно отмечается, что Россия и Иран активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт и энергетика. В частности, продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков, развивается международный транспортный коридор Север — Юг. В рамках укрепления экономических связей было подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране. БРИКС стартует 22 октября в Казани. Там соберутся главы стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин сообщал о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, передает RT. Однако его помощник Юрий Ушаков объяснил, что БРИКС не может принять большое количество новых членов одновременно, так как это приведет к снижению работоспособности организации.