Экономист предложил увеличить пенсии некоторым женщинам

Экономист Лобода: государство может софинансировать пенсии домохозяек
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Пенсионные выплаты домохозяек зачастую оказываются ниже, чем у остальных, считает Андрей Лобода
Пенсионные выплаты домохозяек зачастую оказываются ниже, чем у остальных, считает Андрей Лобода Фото:

Государство могло бы участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми. Такая мера позволила бы увеличить пенсионные выплаты женщинам, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Если законодатели выступят с такой инициативой, она, скорее всего, может быть поддержана на высоком уровне. В других странах таких специальных мер поддержки женщин-домохозяек нет, а на Западе женщины практически уравнены в правах с мужчинами», — завил Андрей Лобода в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что в некоторых странах существует концепция «безусловного базового дохода», которая выражается в виде единовременных выплат. Эти средства зачастую не предназначены для покрытия текущих расходов, а используются для накоплений на будущее.

По словам эксперта, у домохозяек с детьми низкие пенсионные баллы, поэтому в старости они будут меньше получать. Чтобы решить эту проблему, Лобода предлагает государству перечислять более 30 тысяч рублей в негосударственный пенсионный фонд, который выбрал человек.  

Лобода также подчеркнул, что в России существуют различные меры поддержки для женщин, которые были вынуждены прервать трудовую деятельность. Среди них материнский капитал и пособия многодетным семьям. 

Однако у домохозяек зачастую низкие пенсионные баллы, что может привести к меньшим пенсионным выплатам в будущем. 

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Государство могло бы участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми. Такая мера позволила бы увеличить пенсионные выплаты женщинам, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Если законодатели выступят с такой инициативой, она, скорее всего, может быть поддержана на высоком уровне. В других странах таких специальных мер поддержки женщин-домохозяек нет, а на Западе женщины практически уравнены в правах с мужчинами», — завил Андрей Лобода в интервью «Газете.Ru». Он уточнил, что в некоторых странах существует концепция «безусловного базового дохода», которая выражается в виде единовременных выплат. Эти средства зачастую не предназначены для покрытия текущих расходов, а используются для накоплений на будущее. По словам эксперта, у домохозяек с детьми низкие пенсионные баллы, поэтому в старости они будут меньше получать. Чтобы решить эту проблему, Лобода предлагает государству перечислять более 30 тысяч рублей в негосударственный пенсионный фонд, который выбрал человек.   Лобода также подчеркнул, что в России существуют различные меры поддержки для женщин, которые были вынуждены прервать трудовую деятельность. Среди них материнский капитал и пособия многодетным семьям.  Однако у домохозяек зачастую низкие пенсионные баллы, что может привести к меньшим пенсионным выплатам в будущем. 
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