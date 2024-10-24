Вынесен приговор напавшему на мурманского губернатора

Напавший на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса Александр Быданов получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Апатитский городской суд, передает «Коммерсант».
Согласно приговору, Быданов проведет в заключении 13 лет с ограничением свободы сроком на год. Гособвинение запрашивало для него 14,5 года колонии. На суде 24 октября Быданов признался, что хотел убить губернатора.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля в Апатитах. Быданов дождался губернатора после встречи с местными жителями и ударил его ножом в живот. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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