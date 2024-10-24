Вынесен приговор напавшему на мурманского губернатора

Напавший на губернатора Чибиса получил 13 лет колонии

24 октября 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Приговор вынес Апатитский городской суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Напавший на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса Александр Быданов получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Апатитский городской суд, передает «Коммерсант». Новость по теме На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу Согласно приговору, Быданов проведет в заключении 13 лет с ограничением свободы сроком на год. Гособвинение запрашивало для него 14,5 года колонии. На суде 24 октября Быданов признался, что хотел убить губернатора. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля в Апатитах. Быданов дождался губернатора после встречи с местными жителями и ударил его ножом в живот. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса Александр Быданов получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Апатитский городской суд, передает «Коммерсант». Согласно приговору, Быданов проведет в заключении 13 лет с ограничением свободы сроком на год. Гособвинение запрашивало для него 14,5 года колонии. На суде 24 октября Быданов признался, что хотел убить губернатора. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля в Апатитах. Быданов дождался губернатора после встречи с местными жителями и ударил его ножом в живот. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).