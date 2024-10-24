Вынесен приговор напавшему на мурманского губернатора

Напавший на губернатора Чибиса получил 13 лет колонии
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Приговор вынес Апатитский городской суд Фото:

Напавший на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса Александр Быданов получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Апатитский городской суд, передает «Коммерсант».

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Согласно приговору, Быданов проведет в заключении 13 лет с ограничением свободы сроком на год. Гособвинение запрашивало для него 14,5 года колонии. На суде 24 октября Быданов признался, что хотел убить губернатора.

Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля в Апатитах. Быданов дождался губернатора после встречи с местными жителями и ударил его ножом в живот. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Напавший на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса Александр Быданов получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Апатитский городской суд, передает «Коммерсант». Согласно приговору, Быданов проведет в заключении 13 лет с ограничением свободы сроком на год. Гособвинение запрашивало для него 14,5 года колонии. На суде 24 октября Быданов признался, что хотел убить губернатора. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля в Апатитах. Быданов дождался губернатора после встречи с местными жителями и ударил его ножом в живот. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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