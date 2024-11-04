Очевидец из Часова Яра рассказал, как дроны ВСУ добивали мирных жителей

Беспилотники в упор расстреливали жителей Часова Яра, прятавшихся под плитами
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По словам одного из жителей Часова Яра, ВСУ с помощью дронов добивали мирное население города
По словам одного из жителей Часова Яра, ВСУ с помощью дронов добивали мирное население города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Часовом Яре жители были вынуждены скрываться от атак ВСУ, использующих автоматы, минометы и беспилотники, под плитами. По словам одного из местных, спастись удалось только двоим из семи человек.

«27 октября мы вышли… ВСУ нас начали обстреливать из автоматов и минометов. Мы залезли в ДОТ и сидели там. Потом ВСУ начали закидывать беспилотниками», — рассказал житель Часова Яра. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предоставил РИА Новости видеоматериалы с его показаниями.

В ходе нападения соседи очевидца лишились головы, ступни и двух пальцев на руке, а у одного из них было серьезно повреждено лицо. В связи с этим со стороны выживших было принято решение о переходе в укрытие, расположенного на противоположной стороне дороги. Однако и тут началась активная атака со стороны ВСУ.

После длительного ожидания под плитой, к вечеру очевидец и его жена услышали русскую речь и позвали на помощь. Российские военнослужащие оказали им необходимую помощь: «Просидели почти до темноты. Слышим русскую речь. Мы позвали, к нам спустились, вытянули оттуда, привели к себе. Накормили, обработали раны, уложили спать», — поделился житель Часова Яра.

ВС России взяли инициативу в боях за контроль над Часовом Яром в ДНР. По словам руководителя оперативного управления разведывательного центра «Мелодия» из состава 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», известного под позывным Чукча, российские войска продолжают операции по вытеснению украинских военных частей и зарубежных наемников из региона.

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В Часовом Яре жители были вынуждены скрываться от атак ВСУ, использующих автоматы, минометы и беспилотники, под плитами. По словам одного из местных, спастись удалось только двоим из семи человек. «27 октября мы вышли… ВСУ нас начали обстреливать из автоматов и минометов. Мы залезли в ДОТ и сидели там. Потом ВСУ начали закидывать беспилотниками», — рассказал житель Часова Яра. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предоставил РИА Новости видеоматериалы с его показаниями. В ходе нападения соседи очевидца лишились головы, ступни и двух пальцев на руке, а у одного из них было серьезно повреждено лицо. В связи с этим со стороны выживших было принято решение о переходе в укрытие, расположенного на противоположной стороне дороги. Однако и тут началась активная атака со стороны ВСУ. После длительного ожидания под плитой, к вечеру очевидец и его жена услышали русскую речь и позвали на помощь. Российские военнослужащие оказали им необходимую помощь: «Просидели почти до темноты. Слышим русскую речь. Мы позвали, к нам спустились, вытянули оттуда, привели к себе. Накормили, обработали раны, уложили спать», — поделился житель Часова Яра. ВС России взяли инициативу в боях за контроль над Часовом Яром в ДНР. По словам руководителя оперативного управления разведывательного центра «Мелодия» из состава 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», известного под позывным Чукча, российские войска продолжают операции по вытеснению украинских военных частей и зарубежных наемников из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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