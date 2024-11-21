«Времени на споры нет»: в Ленобласти изымают подвалы для укрытий

Дрозденко: в Ленобласти готовят подвалы для укрытий на случай ЧС
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Подвалы в Ленобласти отремонтируют для создания безопасных укрытий на случай ЧС
Подвалы в Ленобласти отремонтируют для создания безопасных укрытий на случай ЧС Фото:

Власти Ленинградской области приняли решение о временном изъятии подвальных помещений для обустройства укрытий, обеспечивающих безопасность жителей в случаях чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, подчеркнув, что времени на споры нет.

«Времени на споры сейчас нет... Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, пока не ясно, будет ли это постоянная мера или временная. Однако Дрозденко отметил, что времени на споры практически нет. Этим вопросом будет заниматься оперштаб.

Губернатор региона подчеркнул, что изъятые и отремонтированные подвальные помещения будут использованы также для социальных нужд. В частности, они будут предоставлены молодежным и социальным клубам, а также волонтерским организациям.

В ноябре в России началось серийное производство новых мобильных убежищ «КУБ-М», предназначенных для защиты населения от различных угроз, включая ядерные взрывы и радиоактивное загрязнение. Как сообщает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), производство развернуто в городе Дзержинске, Нижегородская область.

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Власти Ленинградской области приняли решение о временном изъятии подвальных помещений для обустройства укрытий, обеспечивающих безопасность жителей в случаях чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, подчеркнув, что времени на споры нет. «Времени на споры сейчас нет... Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, пока не ясно, будет ли это постоянная мера или временная. Однако Дрозденко отметил, что времени на споры практически нет. Этим вопросом будет заниматься оперштаб. Губернатор региона подчеркнул, что изъятые и отремонтированные подвальные помещения будут использованы также для социальных нужд. В частности, они будут предоставлены молодежным и социальным клубам, а также волонтерским организациям. В ноябре в России началось серийное производство новых мобильных убежищ «КУБ-М», предназначенных для защиты населения от различных угроз, включая ядерные взрывы и радиоактивное загрязнение. Как сообщает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), производство развернуто в городе Дзержинске, Нижегородская область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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