В Подмосковье произошла массовая авария, есть пострадавшие

В результате аварии есть пострадавшие
На 134-м километре автомагистрали М-1 «Беларусь» в Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. Есть пострадавшие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«Сегодня примерно в 12.05 на 134-м километре автодороги М-1 „Беларусь“ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что в столкновении участвовали три легковых и два грузовых автомобиля, в результате чего два человека с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

В связи с инцидентом движение транспорта в направлении области было ограничено. Для организации движения был предусмотрен объезд через 131-й километр Минского шоссе.

