Baza: задержан капитан танкера, потерпевшего крушение в Черном море

Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид Волегов задержан по подозрению в нарушении правил безопасности, что привело к смерти человека после крушения судна в Черном море. Он будет доставлен в Симферополь из больницы в Анапе, где он проходил лечение после инцидента.
«Капитан танкера стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека», — сообщает telegram-канал Baza. После крушения «Волгонефти-212», в котором погиб один член экипажа, против Волегова было возбуждено уголовное дело.
В ходе катастрофы капитан наглотался воды с мазутом и потерял сознание, после чего его спасли и госпитализировали. Сейчас, после предварительного лечения, его перевозят для участия в судебных слушаниях, где будет избрана мера пресечения.
Ранее в Керченском проливе произошло ЧП с танкером «Волгонефть 212», который перевозил мазут. По информации от экстренных служб, судно находилось в критическом состоянии на расстоянии восемь километров от берега. Судно перевозило 4,3 тысячи тонн мазута.
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