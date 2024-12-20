Подполье: погибли высокопоставленные военные ВСУ при ударе по Киеву

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При ударе Киеву могли погибнуть сотрудник спецслужб Украины
При ударе Киеву могли погибнуть сотрудник спецслужб Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время удара по Киеву, предварительно, погибли несколько сотрудников украинских спецслужб и высокопоставленных военных ВСУ. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ, украинских спецслужб погибли при ударе по управлению СБУ в Киеве», — сообщили в подполье. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Это было совершено в ответ на удар ВСУ по Ростовской области. В числе целей российской армии оказалось также конструкторское бюро «Луч» в Киеве.

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Во время удара по Киеву, предварительно, погибли несколько сотрудников украинских спецслужб и высокопоставленных военных ВСУ. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «По предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ, украинских спецслужб погибли при ударе по управлению СБУ в Киеве», — сообщили в подполье. Информацию передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Это было совершено в ответ на удар ВСУ по Ростовской области. В числе целей российской армии оказалось также конструкторское бюро «Луч» в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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