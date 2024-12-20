Подполье: погибли высокопоставленные военные ВСУ при ударе по Киеву

Во время удара по Киеву, предварительно, погибли несколько сотрудников украинских спецслужб и высокопоставленных военных ВСУ. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«По предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ, украинских спецслужб погибли при ударе по управлению СБУ в Киеве», — сообщили в подполье. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Это было совершено в ответ на удар ВСУ по Ростовской области. В числе целей российской армии оказалось также конструкторское бюро «Луч» в Киеве.
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