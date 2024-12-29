Диетолог назвала самую взрывоопасную комбинацию напитков для новогоднего стола

Новогодняя ночь — это не обязательно борьба с перееданием и тяжестью в желудке. Праздник можно встретить так, чтобы утро 1 января прошло без болей и расстройств пищеварения. Как весело отметить главный зимний праздник, не навредив здоровью и фигуре, URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.
Пейте осмысленно: почему нельзя садиться за стол на голодный желудок
Одна из самых важных рекомендаций — не употреблять алкоголь натощак. Специалист советует съесть небольшое количество любой пищи, которая обволакивает желудок, например, несколько ложек каши, овсянки или даже ломтик сливочного масла. Это поможет снизить всасываемость алкоголя, предотвратив быстрое опьянение и неприятные последствия. Эксперт отмечает, что «желудок не должен быть пустым, иначе всасываемость алкоголя будет совершенно другой».
Даже если не удается полностью отказаться от алкоголя, специалист советует не смешивать разные напитки, особенно крепкие напитки с газировкой. «Лучше выпить один бокал шампанского под бой курантов или остановиться на небольшом количестве того напитка, который вы хорошо переносите», — рекомендует диетолог. Она подчеркивает, что «лучше недопить, чем перепить».
Соки из пакетов тоже лучше исключить, так как «в них часто содержится химия». Свежевыжатые соки хороши лишь в разбавленном виде и не прямо во время еды. «Вместо этого можно сделать простой и вкусный лимонад — взять минеральную воду, добавить дольки лимона, лайма, мяту или розмарин», — советует Никитина.
Газировка и алкоголь: двойной удар по организму
Специалист советует постараться отказаться от газировки в новогоднюю ночь. По ее словам, сладкие газированные напитки могут вызывать вздутие и способствовать быстрому опьянению при смешивании с алкоголем. «Это не самый полезный выбор в праздник, когда на столе и без того достаточно тяжелой пищи», — комментирует диетолог.
Перед началом новогоднего застолья рекомендуется выпить стакан воды. «Это поможет утолить чувство жажды, которое часто путают с голодом, и снизить аппетит», — советует эксперт. В ресторанах часто приносят стакан воды перед заказом, что помогает гостям спокойно изучать меню и не переесть.
Сохраняем легкость: салаты без майонеза
Многие хозяйки традиционно готовят обилие майонезных блюд к новогоднему столу, однако диетолог рекомендует делать выбор в пользу легких салатов. «Можно приготовить салат с апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, креветками или мясом, главное — добавить много зелени и отказаться от майонеза», — советует эксперт.
В качестве заправки специалист предлагает соевый соус, кефир с мягким творогом и специями или растительное масло с лимонным соком. По словам Никитиной, эти варианты не только полезнее классического майонеза, но и легче усваиваются.
Что и с чем сочетать, чтобы утром было легко
Диетолог рекомендует сочетать мясо в основном с овощами, особенно со свежими листьями салата, огурцами или помидорами. Жареную картошку в качестве гарнира эксперт называет тяжелой для организма. «Поверьте, утром организм скажет вам спасибо за более легкий выбор», — подчеркивает она.
Если есть возможность, Лариса Никитина советует включать в меню морепродукты. «Они легко усваиваются, содержат много полезных веществ, а некоторые сорта морепродуктов обладают свойствами афродизиаков, поднимая общий гормональный фон организма», — отмечает специалист.
Фрукты и десерты: когда правильно получать сладкое удовольствие
Фрукты не стоит употреблять сразу после плотного застолья. «Лучше съесть яблоко или апельсин примерно за 40 минут до еды — они дают чувство насыщения, обогащают организм витаминами и играют роль антиоксидантов», — объясняет Никитина. Если употреблять фрукты непосредственно после основного блюда, это может привести к дополнительной нагрузке на пищеварительную систему.
По мнению диетолога, десерт сразу после еды — неправильная привычка. «Лучше съесть сладкое как отдельный прием пищи, сочетая его с белковыми продуктами: например, кусочком творога», — говорит эксперт. Такой подход позволяет избежать резких скачков инсулина в крови и чувства тяжести.
Психологический настрой: ешьте глазами
Специалист подчеркивает важность психологического настроя. Если пришлось прийти туда, где стол ломится от жирной или вредной еды, Никитина предлагает: «Возьмите буквально одну ложечку каждого блюда, разложите его тонким слоем по тарелке, чтобы визуально порция казалась больше. Тогда не будет желания набирать огромное количество еды».
Постарайтесь есть медленно и тщательно пережевывать пищу. «Есть правило 48 раз, если в новогоднюю ночь оно кажется чрезмерным, важно хотя бы стараться не заглатывать пищу, как утка. Чем дольше вы жуете, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении. Праздник — это не только еда, но и время для приятных разговоров, веселья, игр, общения», — подчеркивает диетолог.
Что делать, если все-таки переели
Если переедания избежать не удалось, Лариса Никитина предупреждает, что не стоит вызывать рвоту искусственно. «Это может привести к тяжелым последствиям и даже попасть в разряд хирургических случаев», — поясняет она. Специалист рекомендует в крайнем случае принимать ферментные препараты, но лучше, чтобы их назначил врач. Один из главных советов Никитиной — «не доводить себя до такого состояния», и стараться контролировать объемы съеденной пищи с самого начала трапезы.
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