Границу России и Абхазии открыли

Граница между Россией и Абхазией вновь открыта для пересечения. Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» восстановлено, а режим пересечения государственной границы работает в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства гобезопасности Абзахии.
«Движение через контрольно-пропускной пункт „Псоу“ возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте службы. На участке российско-абхазской границы действовали ограничения из-за угрозы использования беспилотников.
Ранее в районе пограничного пункта пропуска «Псоул» на российско-абхазской границе было зафиксировано скопление автомобилей, протяженность затора составляет порядка двух километров. Затор образовался в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта и был связан с закрытием границы между странами.
