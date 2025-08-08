Границу России и Абхазии открыли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее границу закрывали из-за угрозы атаки БПЛА
Ранее границу закрывали из-за угрозы атаки БПЛА Фото:

Граница между Россией и Абхазией вновь открыта для пересечения. Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» восстановлено, а режим пересечения государственной границы работает в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства гобезопасности Абзахии.

«Движение через контрольно-пропускной пункт „Псоу“ возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте службы. На участке российско-абхазской границы действовали ограничения из-за угрозы использования беспилотников.

Ранее в районе пограничного пункта пропуска «Псоул» на российско-абхазской границе было зафиксировано скопление автомобилей, протяженность затора составляет порядка двух километров. Затор образовался в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта и был связан с закрытием границы между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граница между Россией и Абхазией вновь открыта для пересечения. Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» восстановлено, а режим пересечения государственной границы работает в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства гобезопасности Абзахии. «Движение через контрольно-пропускной пункт „Псоу“ возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте службы. На участке российско-абхазской границы действовали ограничения из-за угрозы использования беспилотников. Ранее в районе пограничного пункта пропуска «Псоул» на российско-абхазской границе было зафиксировано скопление автомобилей, протяженность затора составляет порядка двух километров. Затор образовался в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта и был связан с закрытием границы между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...