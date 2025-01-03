На основателя финансовой пирамиды напали в Дубае и отрезали ему ухо

На сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова напали в его собственной вилле в Дубае. Ему якобы отрезали ухо, сообщили в СМИ со ссылкой на источники.
«На сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, напали и нанесли ему увечья», — сообщили в издании «БизнесOnline» со ссылкой на источники. Отмечается, что Сабиров проживает вместе с супругой. В результате нападения у них были украдены 300 тысяч долларов, а Сабирову, якобы, отрезали ухо.
Сооснователь финансовой пирамиды находится в международном розыске. Генпрокуратура направляла запрос о выдаче Сабурова в РФ, однако его до сих пор не экстрадировали.
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