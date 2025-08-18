Лукашенко потребовал избавить белорусские отели от тараканов

Лукашенко поручил повысить уровень туристического сервиса в стране
Лукашенко поручил повысить уровень туристического сервиса в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству улучшить уровень туристического сервиса в стране. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на совещание, прошедшее с участием главы государства и членов кабинета министров. Лукашенко отметил, что качество обслуживания в гостиницах напрямую влияет на привлекательность страны для иностранных гостей.

«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — сказал Лукашенко. Его слова опубликованы на сайте агентства.

Также белорусский лидер задал вопрос о том, какие именно экономические результаты намерен обеспечить кабинет министров в данной отрасли к завершению пятилетнего периода и в среднесрочной перспективе. Он подчеркнул, что «на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом».

В конце прошлого года стало известно, что рост туризма между Москвой и Минском составил почти 50%. Об этом сообщили на встрече Лукашенко и мэра российской столицы Сергея Собянина. В ходе беседы Лукашенко отметил, что власти Минска, разрабатывая планы развития города, часто ориентируются на опыт Москвы, пишет «Царьград».

