Telegraph: российские военные получили американские ракеты Javelin

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По данным Telegraph, один пусковой модуль ПТРК Javelin стоит свыше 100 тысяч долларов
По данным Telegraph, один пусковой модуль ПТРК Javelin стоит свыше 100 тысяч долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за боевых действий на Украине российские военные получили в свое распоряжение большее количество американских противотанковых ракет Javelin, чем их есть у армии Великобритании. Об этом пишут британские СМИ.

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — приводит обозреватель Telegraph слова источника. Как отмечает издание, украинские военные в ходе боевых действий неоднократно оставляли после себя дорогостоящее вооружение НАТО, включая ПТРК Javelin. В результате это оружие попадало в руки российских солдат. Журналист подчеркивает, что один пусковой модуль такой ракеты стоит более ста тысяч долларов США.

Первые противотанковые американские ракеты ВСУ получили в 2018 году. По данным Пентагона, только по состоянию на август 2022 года Киеву было передано более 8,5 тысячи данных систем. Однако в конце прошлого года США приняли решение ограничить поставки этого вооружения из-за нарушений, выявленных в процессе инвентаризации. 

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Из-за боевых действий на Украине российские военные получили в свое распоряжение большее количество американских противотанковых ракет Javelin, чем их есть у армии Великобритании. Об этом пишут британские СМИ. «У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — приводит обозреватель Telegraph слова источника. Как отмечает издание, украинские военные в ходе боевых действий неоднократно оставляли после себя дорогостоящее вооружение НАТО, включая ПТРК Javelin. В результате это оружие попадало в руки российских солдат. Журналист подчеркивает, что один пусковой модуль такой ракеты стоит более ста тысяч долларов США. Первые противотанковые американские ракеты ВСУ получили в 2018 году. По данным Пентагона, только по состоянию на август 2022 года Киеву было передано более 8,5 тысячи данных систем. Однако в конце прошлого года США приняли решение ограничить поставки этого вооружения из-за нарушений, выявленных в процессе инвентаризации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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