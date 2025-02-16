Telegraph: российские военные получили американские ракеты Javelin

Из-за боевых действий на Украине российские военные получили в свое распоряжение большее количество американских противотанковых ракет Javelin, чем их есть у армии Великобритании. Об этом пишут британские СМИ.
«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — приводит обозреватель Telegraph слова источника. Как отмечает издание, украинские военные в ходе боевых действий неоднократно оставляли после себя дорогостоящее вооружение НАТО, включая ПТРК Javelin. В результате это оружие попадало в руки российских солдат. Журналист подчеркивает, что один пусковой модуль такой ракеты стоит более ста тысяч долларов США.
Первые противотанковые американские ракеты ВСУ получили в 2018 году. По данным Пентагона, только по состоянию на август 2022 года Киеву было передано более 8,5 тысячи данных систем. Однако в конце прошлого года США приняли решение ограничить поставки этого вооружения из-за нарушений, выявленных в процессе инвентаризации.
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