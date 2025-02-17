Политолог Дробницкий назвал серьезное препятствие в переговорах Путина и Трампа

Европейские страны могут помешать переговорам президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина по Украине. Такое мнение выразил политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
«Европейские политики уже называют возможное соглашение по Украине между Россией и США грязной сделкой. Как заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, если США и Россия достигнут каких-либо договоренностей без учета мнения Брюсселя и Киева, то все это провалится из-за отсутствия имплементации со стороны ЕС», — заявил Дробницкий в разговоре с «Ридусом».
Политолог подчеркнул, что для администрации Трампа такие структуры как НАТО и Евросоюз являются проявлениями глобалистских элит, которые сегодня становятся политическими противниками американских консерваторов. В связи с этим, Трамп и его сторонники стремятся лишить этих глобалистов влияния.
Ранее стало известно, что встреча представителей США и РФ по Украине состоится 18 февраля в Саудовской Аравии. При этом зарубежные журналисты передают, ссылаясь на свои источники, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече.
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