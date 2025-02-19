В московском ТЦ произошла массовая драка с участием полусотни человек

В «Москва-Сити» прошла массовая драка
Драка с участием около 50 человек произошла в московском торгово-развлекательном центре «Афимолл». Об этом сообщил источник.
«Массовая драка с участием, предварительно, 50 человек произошла в ТРЦ „Афимолл“, — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник. ТРЦ является частью „Москва-Сити“.
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