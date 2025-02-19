В московском ТЦ произошла массовая драка с участием полусотни человек

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В «Москва-Сити» прошла массовая драка
В «Москва-Сити» прошла массовая драка Фото:

Драка с участием около 50 человек произошла в московском торгово-развлекательном центре «Афимолл». Об этом сообщил источник.

«Массовая драка с участием, предварительно, 50 человек произошла в ТРЦ „Афимолл“, — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник. ТРЦ является частью „Москва-Сити“.

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Драка с участием около 50 человек произошла в московском торгово-развлекательном центре «Афимолл». Об этом сообщил источник. «Массовая драка с участием, предварительно, 50 человек произошла в ТРЦ „Афимолл“, — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник. ТРЦ является частью „Москва-Сити“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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