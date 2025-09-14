Названа причина пожара на строящейся парковке в Подмосковье

Возгорание на парковке в Подмосковье было спровоцировано горящим рубероидом
Возгорание на парковке в Красногорском районе был спровоцировано горящим рубероидом
В Красногорском городском округе Московской области пожарные ликвидировали возгорание на строящейся автомобильной парковке в микрорайоне Путилково. Причиной задымления послужил горящий рубероид — рулонный гидроизоляционный и кровельный материал. Об этом пишут журналисты.

«Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован на площади 10 кв. метров. Пострадавших нет. Причиной задымления стал горящий рубероид при проведении строительных работ», — сообщает telegram-канал «Осторожно новости».

По информации Красногорской администрации, сообщение о возгорании поступило днем 14 сентября. На место оперативно прибыли пять пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. 

Это не первый случай крупного возгорания в Московской области за последнее время — ранее аналогичный инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского округа, где пожар на мебельном складе охватил более 500 квадратных метров. Тогда спасатели также оперативно локализовали огонь и предотвратили жертвы.

