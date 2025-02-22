Путин срочно обратился к четырем военным бригадам

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление составу 54-й гвардейской бригады управления, 92-й гвардейской ракетной бригады, 200-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 27-го гвардейского артиллерийского полка в связи с присвоением им почетных наименований «гвардейская». Текст поздравлений опубликован на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю вас с присвоением 54 ордена Красной Звезды бригады управления почётного наименования „гвардейская“, — передает сайт Кремля слова президента РФ. Путин выразил признание заслугам, героизму, отваге, стойкости и мужеству, проявленным в защите Отечества и национальных интересов страны.
В своем обращении президент также поздравил военнослужащих 92-й ракетной бригады с присвоением им почетного наименования ордена Кутузова. Дополнительно он направил поздравления командованию и личному составу 200-й гвардейской артиллерийской бригады. Также Путин особо отметил 27-й гвардейский артиллерийский полк. Президент выразил свое восхищение умелыми и решительными действиями личного состава этого подразделения в ходе специальной военной операции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 23 февраля президент Путин проведет церемонию вручения государственных наград героям и защитникам отечества. Мероприятие пройдет в стенах Кремля, передает RT.
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