В случае, если поставки военной помощи от США будут приостановлены на долгий срок или совсем отменены, то это может сподвигнуть Украину перейти к мирному решению конфликта в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если это действительно так, и если эти поставки (военной помощи от США — прим. URA.RU) будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, техники, всех разведданных киевский режим потеряет. И, наверное, можно скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим, на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Так, страна не получит боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых для финансирования военно-промышленного комплекса (ВПК). Без американской помощи армия Украины может продержаться около двух-четырех месяцев, а дальше она постепенно потеряет способность к атакам.
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