ВС Украины испытывают серьезные трудности, связанные с нехваткой личного состава и боеприпасов, что приводит к ослаблению их оборонительных позиций на фронте конфликта, тем самым ВС РФ перехватывают инициативу у ВСУ. Об этом сообщается в ежегодном докладе итальянского департамента информации и безопасности.
«Киев сталкивается с проблемой мобилизации, нехваткой военных, а также боеприпасов как для наземных орудий, так и для ПВО», — говорится в докладе. Информацию приводит агентство ANSA.
При этом российские войска смогли добиться прогресса на всех направлениях фронта. Они также закрепили контроль над обширными территориями на фронте.
Ранее сообщалось, что ВСУ только на рубежах ЛНР за эту неделю потеряли более 4 510 военных. Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что наибольшие потери противника в живой силе произошли в зоне действия подразделений группировки войск «Север».
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