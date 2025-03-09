Австралия рассматривает возможность отправки миротворческих сил на территорию Украины. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
«Я <…> очень ясно, публично и неоднократно говорил о том, что мы рассмотрим вопрос об участии в любой миротворческой операции на Украине», — заявил Албаниз во время пресс-конференции. Его слова передает Sky News Australia.
Премьер подчеркнул, что начало миротворческой миссии возможно только после установления мира, поэтому в настоящий момент отправка военных контингентов на Украину не рассматривается. Кроме того, он сообщил о запланированной на предстоящий вторник встрече начальников генеральных штабов из стран, готовых разместить свои миротворческие силы на Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал инициативу Европы по размещению миротворческих сил на территории Украины, охарактеризовав ее как проявление наглости. По его словам, шаг представляет собой продолжение «науськивания» киевских властей против Российской Федерации, передает RT.
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