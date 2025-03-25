Долго ли продлятся скидки на новые иномарки в России

Скидки на новые импортные автомобили будут действовать, пока дилеры и дистрибьюторы не распродадут складские запасы. Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сейчас покупатели могут приобрести машину с дисконтом в 100-300 тысяч рублей.
«Для покупателей это — возможность сэкономить. Но не думаю, что скидки станут массовым явлением и продержатся долго. Завоз новых машин сейчас приостановится — китайские производители уже увидели падение продаж и сократили поставки. И, насколько мне известно, больше, чем наполовину по сравнению с прошлым годом. Значит, будет коррекция рынка. Когда автомобили 2023-2024 годов распродадут, следующие партии привезут в Россию по более высоким ценам», — сказал эксперт.
По словам эксперта, размер дисконта на новые автомобили у производителей и автодилеров зависит от уровня спроса. В целом продажи идут вниз на всем российском авторынке, начиная с четвертого квартала 2024 года. У автодилеров, которые не предугадали спад, произошло затоваривание складов и автосалонов.
«Дисконт продиктован безысходностью производителей и поставщиков, потому что склады переполнены. Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции.
А наценка на автомобили — 5-6%, это можно увидеть в большинстве договоров. То есть буквально за два месяца хранения прибыль у дилера исчезает. Сегодняшние акции — попытка продать в ноль или понести минимальные убытки», — сказал эксперт.
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