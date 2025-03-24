Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова

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Иванов обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей
Иванов обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд начал рассматривать дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, сообщают журналисты из зала судебного заседания. Чиновники обвиняются в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». 

«Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова», — пишут «Известия» со ссылкой на заседание суда. Помимо этого дела, Иванов также находится под следствием в связи с другим обвинением в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей.

Иванов был арестован в апреле 2024 года, с тех пор он находится в СИЗО. 18 марта его арест был продлен на месяц. Согласно материалам следствия, экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, что и привело к его отстранению от должности в июне.

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Суд начал рассматривать дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, сообщают журналисты из зала судебного заседания. Чиновники обвиняются в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».  «Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова», — пишут «Известия» со ссылкой на заседание суда. Помимо этого дела, Иванов также находится под следствием в связи с другим обвинением в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей. Иванов был арестован в апреле 2024 года, с тех пор он находится в СИЗО. 18 марта его арест был продлен на месяц. Согласно материалам следствия, экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, что и привело к его отстранению от должности в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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