Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова

Суд начал рассматривать дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, сообщают журналисты из зала судебного заседания. Чиновники обвиняются в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
«Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова», — пишут «Известия» со ссылкой на заседание суда. Помимо этого дела, Иванов также находится под следствием в связи с другим обвинением в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей.
Иванов был арестован в апреле 2024 года, с тех пор он находится в СИЗО. 18 марта его арест был продлен на месяц. Согласно материалам следствия, экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, что и привело к его отстранению от должности в июне.
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