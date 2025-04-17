ВСУ обстреляли минометным огнем храм в Брянской области

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ВСУ обстреляли храм
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы нанесли минометный удар и атаковали дронами-камикадзе храм-часовню в селе Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

«ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. По словам Богомаза, нападая на святые места, Украина показывает свою подлинную сущность.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о предпринятой ВСУ попытке атаки на город. По предоставленной им информации, для удара использовались три дрона-камикадзе. В результате происшествия поврежден один автомобиль, однако, согласно официальным данным, пострадавших среди гражданского населения и случаев возгорания зафиксировано не было.

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Украинские силы нанесли минометный удар и атаковали дронами-камикадзе храм-часовню в селе Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. «ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. По словам Богомаза, нападая на святые места, Украина показывает свою подлинную сущность. Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о предпринятой ВСУ попытке атаки на город. По предоставленной им информации, для удара использовались три дрона-камикадзе. В результате происшествия поврежден один автомобиль, однако, согласно официальным данным, пострадавших среди гражданского населения и случаев возгорания зафиксировано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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