ВСУ обстреляли минометным огнем храм в Брянской области

Украинские силы нанесли минометный удар и атаковали дронами-камикадзе храм-часовню в селе Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.
«ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. По словам Богомаза, нападая на святые места, Украина показывает свою подлинную сущность.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о предпринятой ВСУ попытке атаки на город. По предоставленной им информации, для удара использовались три дрона-камикадзе. В результате происшествия поврежден один автомобиль, однако, согласно официальным данным, пострадавших среди гражданского населения и случаев возгорания зафиксировано не было.
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