Петербургский суд отправил в колонию 19-летнюю активистку за дискредитацию ВС РФ

Петроградский суд Петербурга приговорил к двум годам восьми месяцам колонии 19-летнюю активистку Дарью Козыреву за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Дарье Козыревой наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Кроме того, после освобождения ей запрещено размещать материалы в Интернете 2,5 года.
Поводом для уголовного дела стали два эпизода. Первый связан с акцией в 2023 году: Козырева наклеила на памятник Тарасу Шевченко в Петербурге листок с четверостишием из стихотворения поэта «Завещание». Следствие посчитало это публичной дискредитацией российской армии. Второй эпизод — интервью изданию «Север Реалии» (иноагент и нежелательная организация в РФ), где, по мнению обвинения, прозвучали высказывания, подрывающие репутацию армии. Прокуратура настаивала на более строгом наказании — шесть лет лишения свободы.
Дарья Козырева уже привлекалась к ответственности в декабре 2022 года за надпись на инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади, посвященной поддержке Петербурга и Мариуполя. Тогда в ее действиях также усмотрели признаки дискредитации армии. В 2024 году Козыреву отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета. Причиной стало получение административного штрафа.
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