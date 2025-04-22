Кремль не знает суть мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса

В Кремле не располагают информацией о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», — заявил Песков «Известиям». По его словам, в Кремле не знакомы ни с какими деталями возможных инициатив Трампа относительно урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Трамп заявил о наличии у США мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Daily Mail сообщал, что документ с февраля уже рассматривают в Киеве. По данным издания, он предполагает отмену части санкций против РФ и установление нейтрального статуса Украины.
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