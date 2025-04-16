Россия должна готовиться к возможной войне с европейскими странами к 2030 году. О такой возможности предостерег военный журналист Василий Фатигаров. По его словам, в Европе обсуждают вероятность военного конфликта с Россией в указанные сроки.
«Европа прямо говорит, что они собираются к 2027-2030 году с нами воевать», — рассказал Василий Фатигаров в беседе с «Царьградом». Он отметил, что Европа собирается обвинить Россию в разжигании конфликта и при этом провоцировать ее. При этом самой России такая война не нужна, подчеркнул журналист.
Ранее президент Эстонии Алар Карис дал разрешение войскам страны нападать на гражданские суда, если они будут представлять угрозу для важных государственных объектов. Фатигаров добавил, что НАТО исчерпала все возможности остановить «теневой флот» России с помощью экономических мер.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не собирается нападать на Европу. Москва рассматривает европейские государства в первую очередь как торговых партнеров.
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