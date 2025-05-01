Зачинщика межнационального конфликта выгнали из страны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданина РФ, прибывшего из Центральной Азии, лишили гражданства и запретили въезд на 50 лет, сообщили в ФСБ РФ
Гражданина РФ, прибывшего из Центральной Азии, лишили гражданства и запретили въезд на 50 лет, сообщили в ФСБ РФ Фото:

Появилось видео с депортированным из РФ уроженцем одной из стран Центральной Азии, лишенным российского гражданства за провоцирование межнационального конфликта в Липецке. Ранее его выдворили за пределы России с запретом на въезд сроком на несколько десятков лет.

По информации ЦОС ФСБ, мужчина получил российское гражданство в марте 2024 года на основании родительства ребенка — гражданина РФ. В сентябре того же года он стал одним из инициаторов конфликта с местными жителями Липецка. Сотрудники ФСБ и МВД задержали нарушителя, он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестован на семь суток.

После отбытия административного ареста мужчину лишили российского гражданства и депортировали на родину. Ему также запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео с депортированным из РФ уроженцем одной из стран Центральной Азии, лишенным российского гражданства за провоцирование межнационального конфликта в Липецке. Ранее его выдворили за пределы России с запретом на въезд сроком на несколько десятков лет. По информации ЦОС ФСБ, мужчина получил российское гражданство в марте 2024 года на основании родительства ребенка — гражданина РФ. В сентябре того же года он стал одним из инициаторов конфликта с местными жителями Липецка. Сотрудники ФСБ и МВД задержали нарушителя, он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестован на семь суток. После отбытия административного ареста мужчину лишили российского гражданства и депортировали на родину. Ему также запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...