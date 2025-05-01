Появилось видео с депортированным из РФ уроженцем одной из стран Центральной Азии, лишенным российского гражданства за провоцирование межнационального конфликта в Липецке. Ранее его выдворили за пределы России с запретом на въезд сроком на несколько десятков лет.
По информации ЦОС ФСБ, мужчина получил российское гражданство в марте 2024 года на основании родительства ребенка — гражданина РФ. В сентябре того же года он стал одним из инициаторов конфликта с местными жителями Липецка. Сотрудники ФСБ и МВД задержали нарушителя, он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестован на семь суток.
После отбытия административного ареста мужчину лишили российского гражданства и депортировали на родину. Ему также запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.
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